Ukraińska potęga w akcji. To właśnie jej boją się Rosjanie

Wyrzutnia systemu Burewij to coś, na myśl o czym rosyjscy żołnierze się trzęsą. Ja pisał Adam Gafaar oraz Przemysław Juraszek , Burewij to przerobiona i zmodernizowana wersja systemu z czasów ZSRR o nazwie BM-27 Uragan .

Patrząc na to wielostrzałowe działo rakietowe, nie dziwi strach agresora. 16 pocisków rakietowych kalibru 220 mm potrafi wywołać niemałe spustoszenie. Tym bardziej, że rakiety lecą prawie dwukrotni dalej niż w oryginalnej konstrukcji. Zasięg wynosi nawet 65 km w porównaniu do 35 km radzieckiej maszyny. Ukraińscy żołnierze dysponują również dwoma typami głowic: kasetowymi lub odłamkowo burzącymi.

Kolejna modernizacja systemu Burewij względem oryginału to system komunikacji, pozwalający połączyć się z dronem zwiadowczym, który prześle informacje o położeniu celu. Umożliwia to wysoce precyzyjny atak, przed którym nijak nie da się uchronić. Trzeba jednak zaznaczyć, że to nie jedyne udogodnienie. Burewije można szybko przemieszczać dzięki ośmiokołowemu podwoziu wysokiej klasy Tatra T815-7 oraz wysokoprężnemu silnikowi o mocy 300 kW, który pozwala na osiągnięcie prędkości nawet do 100 km/h.