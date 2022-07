Ukraińcy stworzyli to sami. Na Rosjan spadają rakiety systemu Burewij

Agencja prasowa Army Inform zwraca uwagę, że Burewij może przywodzić na myśl wyrzutnię Uragan zamontowaną na innym podwoziu (w tym przypadku jest to czeska Tatra T815-7). Ukraiński kompleks doczekał się jednak wielu poważnych modernizacji, które oddalają go od radzieckiego pierwowzoru. Wyrzutnia Burewij została m.in. wyposażona w nowoczesne systemy łączności i kierowania ogniem, co znacznie skraca czas jej przejścia do gotowości bojowej.

Nośniki wyrzutni zostały dostosowane do wymagań armii – we wnętrzu pojazdów wprowadzono przestrzeń do montażu radiostacji i uchwytów na broń. Platformy systemu są napędzane silnikiem wysokoprężnym o mocy 300 kW i momencie obrotowym 2100 Nm, który pozwala osiągać im prędkość do 100 km/h. Zdaniem strony ukraińskiej "Burewij" ma charakteryzować się dużą zwrotnością oraz zdolnością do poruszania się w trudnym terenie.