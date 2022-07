Ukraiński system Burewij. Oto jak prototypowa broń masakruje Rosjan

W Internecie pojawiło się nagranie przestawiające odpalenie salwy pocisków rakietowych w stronę rosyjskich pozycji przez ukraińską wyrzutnię systemu "Burewij". Tak jak opisywał wcześniej Adam Gaafar jest to ukraińska modernizacja radzieckiej wyrzutni BM-27 Uragan.

Tak samo jak tam mamy wieloprowadnicową wyrzutnię dla 16 pocisków rakietowych kal. 220 mm, ale tutaj zmodernizowano system kierowania ogniem oraz zastosowano pociski rakietowe o zwiększonym z 35 km do 65 km zasięgu. Każdy pocisk zawiera głowicę o masie 90-100 kg w wersji odłamkowo-burzącej lub wariant kasetowy .

W przeciwieństwie do starszych wyrzutni BM-27 Uragan, Burewij jest wyposażony w zaawansowany system komunikacji, który można bezpośrednio sparować z dronem zwiadowczym zapewniającym koordynaty celu. Ponadto cyfrowy system kierowania ogniem pozwala na namierzanie celu z kabiny, a wyrzutnia jest sterowana elektrycznie.

Dla porównania w BM-27 Uragan ustawianie wyrzutni następuje ręcznie, a do celowania jest celownik optyczny. Powoduje to konieczność dłuższej obecności na stanowisku strzeleckim, co w dobie dronów i radarów artyleryjskich jest bardzo niebezpieczne.