Ukraińska armia dronów coraz silniejsza. Rosjanie będą ze strachem patrzeć w niebo

Cały system Bullet Jet będzie kosztować ok. 140 tys. dolarów. Mają go tworzyć stacja naziemna i pięć bezzałogowców. Każdy z nich zostanie wyposażony w ładunki bojowe i kamery podobne do tych stosowanych w dronach typy FPV (ang. first person view). Drony FVP są obecnie wykorzystywanych przez Ukraińców m.in. do zwalczania rosyjskich bezzałogowców typu Orłan-10, Zala i Lancet. Doświadczenia zgromadzone podczas dotychczasowych ataków pozwoliły bowiem przekształcić je w dość uniwersalną broń. Dodatkowo drony FVP są łatwiej dostępne i nie tak drogie, jak bezzałogowce tworzone specjalnie na potrzeby wojsk.