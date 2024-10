Ukrainie odmówili. Sami mocno inwestują w tę broń

Specyfikacja Taurus Neo nie jest znana, będzie to jednak najprawdopodobniej modernizacja dobrze znanych pocisków manewrujących Taurus KEPD 350. To broń dalekiego zasięgu - pozwala atakować cele oddalone o nawet 500 km. Są to pociski wykopane w technologi stealth (trudnowykrywalności), które mierzą ok. 5 m długości i posiadają ważące ok. 500 kg głowice MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, Highly Sophisticated and Target Optimised). W zależności od celu może ona zostać zdetonowana jak klasyczny pocisk odłamkowo-burzący lub z opóźnieniem.