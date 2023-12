"Jest gotowość, jest potwierdzenie ze strony naszych zachodnich partnerów. Oprócz pilotów potrzebni są inżynierowie i infrastruktura. Nasi partnerzy oświadczyli, że są gotowi do transferu. Do tej pory było to oświadczenie" – powiedział Jurij Ihnat. Rzecznik dodał, że rosyjscy propagandyści zakończą ten rok z co najmniej dwoma "zestrzelonymi" eskadrami. Rosyjska propaganda sięgnęła tak daleko, że pojawiły się nawet memy na ten temat.