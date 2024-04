Ukraińcy szykują prezent dla Putina? Samoloty NATO mają bacznie spoglądać na Krym

Kanał Rybar, przedstawiający się jako rosyjski think thank sugeruje, że obecność natowskich samolotów w pobliżu Krymu może mieć związek z przygotowywanymi przez Ukraińców atakami. Sugeruje on również, że Ukraina najprawdopodobniej sięgnie po przekazane im ostatnio rakiety dalekiego zasięgu ATACMS, a celem będzie m.in. Most Krymski.