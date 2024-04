Nowy pakiet dla Ukrainy. Tego sprzętu potrzebuje Kijów

Decyzja Izby Reprezentantów USA odblokowała Ukrainie drogę do ogromnego wsparcia wojskowego i finansowego, które jest potrzebne do odpierania rosyjskiej agresji. Ustawa zakładająca przekazanie blisko 61 mld dol. trafi teraz do Senatu, gdzie głosowanie nad nią najprawdopodobniej odbędzie się już w tym tygodniu. Po jej podpisaniu Kijów może liczyć na znaczne wsparcie w postaci potrzebnego na polu walki sprzętu wojskowego.