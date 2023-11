Ukraińcy stworzyli Mamuta. Niesie Rosjanom śmierć z nieba

Do sieci trafiły zdjęcia oraz krótki opis przybliżający nową broń Ukraińców. Co więcej, opublikowano również nagranie wideo potwierdzające, że "Mamut" został już z powodzeniem wykorzystany na linii frontu udowadniając swoją skuteczność w precyzyjnym uderzaniu w wybrane cele.

Dokładny zasięg tego drona jest zależny od wagi przenoszonego ładunku. Maksymalnie dochodzi on do 30 km, przy obciążeniu nie większym niż ok. 1,5 kg. W przypadku chęci wykorzystania całej mocy i załadowaniu obciążenia o masie 4 kg zasięg skraca się do 12 km.