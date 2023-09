"Rój Zemsty" dopadnie Rosjan. 1000 dronów kamikadze już czeka

Ukraiński były prezenter radiowy i telewizyjny, polityk, a ostatnio przede wszystkim wolontariusz jest jedną z najbardziej znanych osób w swoim kraju. Duże zasięgi w mediach społecznościowych wykorzystuje m.in. w celu wzmacniania ukraińskiej armii. Jak pisała Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski, to m.in. dzięki jego staraniom Ukraińcy mogą korzystać z dronów Bóbr . Ostatnio zakończona zbiórka funduszy przyniosła 16 207 880 hrywien, które zostały przeznaczone na zakup kolejnych bezzałogowców.

Drony Bóbr są wykorzystywane do ataków na Moskwę. Wynika to przede wszystkim z faktu, że cechują się zasięgiem dochodzącym do aż 1000 km. Pod tym względem są obecnie jednymi z najlepszych w całym ukraińskim arsenale. Jednocześnie mogą przenosić nawet 10 kg ładunków wybuchowych.