Ukraińcy przejęli rosyjski Mi-8 razem z pilotem. Przewoził części do myśliwców

Rosyjski śmigłowiec Mi-8 wykonał lot pomiędzy dwiema bazami lotniczymi i przewoził części do myśliwców Su-27 i Su-30 SM. Na jego pokładzie oprócz pilota mieli znajdować się dwaj członkowie załogi, którzy nie wiedzieli, dokąd zmierza maszyna. Śmigłowiec wylądował w obwodzie charkowskim. "Ukraińska Prawda" informuje, że już wcześniej członkowie rodziny pilota zostali przetransportowani do Ukrainy.

Mi-8 oraz przewożone przez niego części do myśliwców Su-27 oraz Su-30 SM to istotne wzmocnienie dla ukraińskiej armii. Podczas trwającego konfliktu nie tylko dodatkowe maszyny, ale też sprzęt potrzebny podczas naprawy samolotów jest na wagę złota. Zwłaszcza że Mi-8 to śmigłowce dobrze znane ukraińskim pilotom, na których często wykonują manewry tzw. "tulenia się" do ziemi, co w rzeczywistości jest próbą uniknięcia namierzenia ich przez wrogie radary.