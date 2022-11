Śmigłowce Mi-8 to maszyny, które Ukraińcy cały czas używają i bardzo dobrze znają. Świadczą o tym liczne nagrania, trafiające do sieci i pokazujące czasami niemal brawurowe misje z ich wykorzystaniem. Piloci latają tymi śmigłowcami, niemalże dotykając ziemi. W ten sposób najprawdopodobniej próbują utrudnić wykrycie maszyn przez rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej.

Warto zaznaczyć, że śmigłowce tego typu nie są przeznaczone wyłącznie do realizacji misji bojowych. Ich podstawowym zadaniem jest transport żołnierzy oraz ludności cywilnej. Powstały także wersje do transportu VIP-ów, pacjentów, wersje do transportu paliwa, wersje rolnicze oraz wersje do stawiania i niszczenia pól minowych.