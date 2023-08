100 transporterów dla Ukrainy. Przez lata trzymali je w magazynach

To transportery, które były produkowane w latach 1959–1976. Z tego względu największe obawy dotyczą pancerza. W jakimkolwiek stopniu nie dorównuje on dzisiejszym konstrukcjom. Niewiele zmienia fakt, że stosowano tu duże kąty nachylenia poszczególnych arkuszy, ponieważ były one niewielkie, co zwiększyło liczbę łączeń (spawów). Całość nie zapewni bezpieczeństwa przed ogniem prowadzonym z współczesnej broni większego kalibru.