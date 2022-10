Tak unikają radarów Rosjan. Ukraiński Mi-8 prawie dotyka wody

Śmigłowce wielozadaniowe Mi-8 to jedne z maszyn, które pozwalają chronić niebo nad Ukrainą. Do sieci regularnie trafiają materiały, które pokazują nie tylko same maszyny, ale też doświadczenie i umiejętności pilotujących je Ukraińców. Śmigłowce latają, niemalże dotykając ziemi, a na najnowszym nagraniu - niemalże powierzchni rzeki Siewierski Doniec (nagranie można obejrzeć poniżej). Tego typu manewry najprawdopodobniej mają utrudnić ich namierzenie przez rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej, a tym samym i zestrzelenie.