Ukraińcy pokazali zdjęcie. Z pewnością rozwścieczy Rosjan

Wojna w Ukrainie pokazuje, że rola dronów we współczesnym konflikcie zbrojnym jest bardzo duża . Ważne są nie tylko drony bojowe (np. Bayraktar TB2 ) i drony kamikadze, ale także bezzałogowce, których głównym przeznaczeniem jest prowadzenie rozpoznania powietrznego. Zbierane informacje są później przekazywane do dowództwa, które wykorzystuje je podczas planowania ataków, chociażby z użyciem artylerii. Supercam S350 to właśnie tego typu sprzęt.

Z ogólnodostępnych informacji wynika, że Supercam S350 to dron, którego czas lotu może przekraczać 4 godziny, podczas których jest w stanie transmitować obraz wideo w zasięgu do nawet 100 km.

Maksymalna wysokość, na jaką wznosi się Supercam S350 to 5 km, a maksymalna osiągana przez niego prędkość dochodzi do 120 kmh. Rozpiętość skrzydeł tego "latającego rosyjskiego szpiega" wynosi 3,2 m.

Przejęcie sprzętu to zawsze spory sukces, ponieważ osłabia zdolności wrogiej armii. Jeśli dodatkowo udaje się zdobyć broń w dobrym stanie technicznym można albo wykorzystać ją do walki (co Ukraińcy pokazali ostatnio na przykładzie czołgu T-72) albo do przeprowadzania oględzin i poznania technologii stosowanych przez oponenta.