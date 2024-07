Ukraińcy pokazali nagranie. Perfekcyjna zasadzka na rosyjski samolot

Chociaż żadna ze stron nie opisuje szczegółów, na jednym z nagrań dobrze widać, że Ukraińcy wykorzystali tutaj broń w postaci MANPADS, czyli przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych . To ręczne wyrzutnie rakietowe, które pozwalają na rażenie celów lekkimi rakietowymi pociskami przeciwlotniczymi. Zasięg zależy od konkretnego modelu MANPADS, np. w polskich PPZR Grom i PPZR Piorun wynosi on odpowiednio 500-5500 m oraz 500-6500 m.

Su-25 to jedna z najczęściej pojawiających się nad Ukrainą rosyjskich maszyn. To dwusilnikowy, jednomiejscowy samolot szturmowy wywodzący się z końca XX w. Został opracowany w biurze konstrukcyjnym Suchoja. Mierzy ponad 15 m długości i przy wadze ok. 10 ton jest w stanie osiągać prędkość do 950 km/h oraz wnosić się na pułap do 7 tys. m.