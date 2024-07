Najszczęśliwsi ukraińscy artylerzyści. Przeżyli sześć rosyjskich ataków

AS-90 to jedna z broni, jaką Ukraińcy otrzymali w ramach wsparcia z Zachodu. To brytyjskie systemy artyleryjskie wykorzystujące działo kal. 155 mm. Jest ono przystosowane do standardowych pocisków stosowanych przez NATO. Konstruktorzy z koncernu VSEL postawili na działo o długości lufy 39 kalibrów. Zapewnia zasięg rażenia do ok. 25 km przy wykorzystaniu standardowych pocisków oraz do ok. 30 km w przypadku użycia pocisków z dopalaczem rakietowym.