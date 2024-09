Pierwsze takie nagranie z Ukrainy. Potwór z Niemiec rozpoczął strzelanie

Skynex jest oceniany przez analityków jako wymierne wzmocnienie Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy, dla których walka z rosyjskimi dronami stała się codziennością. Skynex to broń dedykowana do zwalczania właśnie tego typu zagrożeń, chociaż może być wykorzystywana również do strącania np. pocisków manewrujących czy samolotów. Efektywny zasięg Skynex jest szacowany na ok. 4 km.