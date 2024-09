Nie oddadzą Ukrainie pocisków manewrujących. Jasno postawili sprawę

"Niemcy podjęły jasną decyzję, co będziemy robić, a czego nie. Ta decyzja się nie zmieni" – powiedział Scholz cytowany przez "The Guardian".

Pociski manewrujące Taurus to jeden z najnowocześniejszych rodzajów broni, jakimi dysponują niemieckie siły zbrojne. Cechują się długością 5 m. Ważą ok.1400 kg, z czego ok. 500 kg przypada na głowicę MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, Highly Sophisticated and Target Optimised) o dużej sile rażenia i ciekawej konstrukcji. W zależności od celu i potrzeb atakujących głowica bojowa tego pocisku manewrującego może zostać zdetonowana jak klasyczny pocisk odłamkowo-burzący lub z opóźnieniem pozwalając na skuteczne eliminowanie podziemnych pozycji wroga (np. bunkrów).

Jest to jednocześnie broń wykonana w technologi stealth (trudnowykrywalności) i mająca zasięg ponad 500 km. Ta ostatnia kwestia była akcentowana przez niektórych niemieckich polityków jako "argument na nie w kwestii transferu na front". Pojawiały się obawy, że niemieckie pociski manewrujące będą atakować cele w Rosji, co może przyczynić się do eskalacji trwającego konfliktu. Sugerowano też, że jest to tak zaawansowana broń, że do jej obsługi musieliby zostać wysłani niemieccy żołnierze, którzy wsparliby Ukraińców.