Udane polowanie ukraińskich oddziałów. Ciężka artyleria Rosjan trafiona

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) to amerykański system artyleryjski często nazywany "bogiem wojny", przede wszystkim z racji swojej bardzo wysokiej skuteczności w rażeniu celów. Stosowane są tutaj standardowe pociski GMLRS o zasięgu ok. 80 km, ale alternatywnie mogą być użyte pociski ATACMS o zasięgu aż 300 km.

2S7 Pion pozwala natomiast razić cele na dystansie do ok. 40 km lub do ok. 50 km, odpowiednio przy pomocy standardowych pocisków lub rakiet z dopalaczem. Niebezpieczeństwem dla atakowanej strony jest głównie fakt, że wykorzystywane są pociski kal. 203 mm o wadze ponad 100 kg, które mają dużą siłę rażenia. Odbywa się to jednak kosztem szybkostrzelności wynoszącej tylko 2 strz./min (do 2,5 strz./min w nowszych wersjach).