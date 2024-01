Udane polowanie Ukraińców. Rosjanie zniszczeni na własnym podwórku

Siły ukraińskie przeprowadziły udany atak rakietowy z wykorzystaniem systemów HIMARS na grupę pilotów dronów FPV (First Person View) z rosyjskiego "Batalionu Sudoplatowa". Zespół określający się nazwą "Dzień Sądu", znany z aktywnego wykorzystywania dronów FPV na pierwszej linii frontu miał zdawać egzamin na poligonie nieopodal wsi Pokrovka. Operatorzy HIMARS uderzyli precyzyjnie w grupę pilotów i instruktorów, doprowadzając według doniesień do śmierci 24 z nich i wysyłając 4 do szpitala w ciężkim stanie. Tak dokładny ostrzał był możliwy dzięki niedbałości rosyjskiego kierownika kursu, który bez weryfikacji podał czas i miejsce rozpoczęcia kursu dla zespołu "Dnia Sądu". Informacja została potwierdzona zarówno przez ukraińskiego użytkownika serwisu Telegram, który podzielił się filmem z drona obserwacyjnego, jak i przez rosyjskich blogerów powiązanych z Siłami Zbrojnymi Rosji.