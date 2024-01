HIMARS znów uderza. Ofiarą padła rosyjska OSA

OSA jest systemem rakietowym pamiętającym czasy ZSRR, z którego korzysta zarówno Rosja, jak i państwa poradzieckie (pisaliśmy o tym, jak Polska przekazała Ukrainie swoje własne pojazdy tego rodzaju). Służy do osłaniania własnego teatru działań wojennych przed siłami lotniczymi przeciwnika. Zapewnia to sześć przeciwlotniczych rakiet kierowanych 9M33M3, których zasięg wynosi od 1,5 do 10 kilometrów. Osa może razić cele na wysokości od 10 do 5000 metrów nad ziemią.