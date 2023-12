W ramach prośby o wsparcie działań na kierunku bachmuckim ukraińscy żołnierze wykorzystujący do walki drony FPV pokazali na filmie wycinek swojej pracy. Z wideo dowiadujemy się wielu niuansów dotyczących tego jak przebiega praca pilotów bezzałogowych statków powietrznych na froncie. Możemy też poznać atmosferę w kryjówce jednostki, w której poza rozmowami dotyczącymi dronów i okazyjnymi żartami rozładowującymi napięcie w żołnierzach można usłyszeć też komentarze dotyczące specyfiki działania tego typu jednostek. Okazuje się, że latający dronami wojskowi muszą wykonać wiele pracy, zanim ostatecznie dokonają uderzenia we wroga.

Na filmie udostępnionym przez Ukraińców widzimy urywki z kilku akcji dronów na froncie. W dużej mierze przypomina to polowanie, ponieważ lwia część pracy to wyśledzenie i zidentyfikowanie swojego celu. Samo trafienie dronem lub zrzuconym pociskiem celu jest już przysłowiową "wisienką na torcie" tego procesu.

Zniszczenie wrogiego transportera opancerzonego nie ogranicza się do prostego latania dronem, który w końcu wlatuje we wrogi pojazd. Żołnierze wkładają w proces wiele pracy. W pierwszej kolejności potrzebna jest poprawna identyfikacja, aby określić czy pojazd taki jak przykładowe BMP jest wrogi, a może został przejęty przez ukraińskie wojsko. Należy też określić stan pojazdu, gdyż pole walki mogą zaścielać bardziej lub mniej uszkodzone wraki, na które przecież nie chcemy marnować naszego drona kamikadze. Piloci dronów przed atakiem uważnie planują trasę drona i kierunek ataku, tak by trafić w cel w optymalnym punkcie. Biorą też pod uwagę siłę wiatru i ukształtowanie terenu.