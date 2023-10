Udane polowanie drona. Rosyjscy operatorzy zaskoczeni w kryjówce

Starcia z wykorzystaniem bezzałogowych pojazdów latających różnego typu to symbol nowoczesnej wojny (zwłaszcza po ostatnich działaniach Hamasu, który atakuje Izrael dużymi ilościami dotąd nieujawnianych dronów ). Na ukraińskim polu walki widzimy te zmagania już od samego początku konfliktu. Teraz jednak otrzymaliśmy wyraźny ślad tego, jak wygląda polowanie jednej grupy operatorów dronów na drugą.

Drony FVP są to przede wszystkim maszyny, w których operator steruje z perspektywy pierwszej osoby (ang. first person viev) przy użyciu obrazu z kamer pokładowych pojazdu. Tradycyjne drony i UAV są zazwyczaj nawigowane przez operatorów z pozycji operatora stojącego na ziemi, lub przy pomocy zewnętrznych źródeł obrazu albo danych nawigacyjnych.

Zasięg dronów FVP wynosi zazwyczaj około 10 km w zależności od modelu. Czyni je to idealnymi do roli dronów kamikadze, kiedy zamontuje się w nich odpowiednio duży ładunek wybuchowy. W takiej właśnie roli drona wykorzystał oddział bezzałogowych systemów powietrznych "Lastivka" należący do 11. Brygady Gwardii Narodowej, podczas ataku na rosyjski zespół operujący dronami w obwodzie chersońskim. Dodatkowym plusem z posiadania kamer na dronie jest możliwość zarejestrowania filmu z ataku. Ukraińcy udostępnili później nagranie w mediach społecznościowych.