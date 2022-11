Systemy Patriot dla Polski. Ukraina liczy na wsparcie sąsiadów

Do informacji o możliwości przekazania systemów Patriot Polsce odniósł się rzecznik Ukraińskich Sił Powietrznych Jurij Ignat. W jego ocenie baterie tych kompleksów rozmieszczone w pobliżu granicy z Ukrainą mogą zostać użyte do ochrony zarówno polskiego, jak i ukraińskiego nieba. – Chcielibyśmy, przynajmniej w tej części frontu, chronić nasze niebo tym systemem obrony powietrznej – powiedział. Wyjaśniamy, jakie są możliwości tej broni i czy rzeczywiście oraz w jakim zakresie może ona wesprzeć również Ukrainę.

Patriot to nazwa nowoczesnego rakietowego systemu ziemia-powietrze na mobilnej platformie samochodowej. Za produkcję tej broni odpowiada koncern zbrojeniowy Raytheon. Jak pisała Karolina Modzelewska, głównym zadaniem kompleksu jest stworzenie tzw. " tarczy antyrakietowe j", która zapewnia ochronę przed pociskami i rakietami dalekiego zasięgu.

Serwis The War Zone zwraca uwagę, że bateria Patriotów rozmieszczona na wchodzie Polski mogłaby zwalczać zagrożenia w zachodniej Ukrainie, ale w ten sposób wyznaczyłaby nowy poziom bezpośredniego zaangażowania NATO w konflikt. David Shank, emerytowany pułkownik armii USA i były szef Army Air Defense Artillery School w Fort Sill podkreśla jednak, że system ten może pomóc w obronie ukraińskiego nieba nawet bez wystrzeliwania pocisków przechwytujących.

Jak wyjaśnia, w zależności od wielu czynników, w tym lokalizacji, Ukraina mogłaby ewentualnie zintegrować dane z radarów kompleksów Patriot z własnymi systemami obrony powietrznej. – Jeśli systemy są zintegrowane we wspólnej sieci, to tak, polskie systemy Patriot mogą udostępniać dane wczesnego ostrzegania bez angażowania celów znajdujących się poza zasięgiem – powiedział.

Tym samym Ukraina mogłaby np. otrzymywać dane w czasie rzeczywistym o nadlatujących rakietach . Gen. bryg. Krzysztof Nolbert, attaché obrony przy Przedstawicielstwie Dyplomatycznym RP w USA wskazuje jednak w korespondencji z The War Zone , że nie ma obecnie żadnych szczegółów dotyczących zasad zaangażowania oraz współpracy operacyjnej z Ukrainą.

Wracając do możliwości systemów Patriot, są one w stanie zwalczać cele znajdujące się na dystansach do 100 km (w najoszczędniejszych wersjach zasięg ten wynosi nawet 160 km), a oprócz wyrzutni i rakiet, w skład kompleksu wchodzą radary, stacje łączności, generatory prądotwórcze oraz centrale kontroli ognia.