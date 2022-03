Turecki dron postrachem Rosjan. TB2 zniszczył 180 jednostek sprzętu

Do zdarzenia doszło we wtorek 1 marca. "Dużą część zniszczonego sprzętu stanowiły czołgi i transportery opancerze" – przekazał szef Obwodowej Administracji Państwowej regionu Dmytro Żywycki, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Drony Bayraktar TB2 okazują się niezwykle skuteczne podczas konfliktu na Ukrainie. Kijów zawarł umowę na zakup pierwszych sześciu maszyn jeszcze w 2018 r. Obecnie armia Ukrainy posiada 12 takich dronów. Według producenta bezzałogowe TB2 mogą operować w powietrzu bez przerwy do 27 godzin na maksymalnym pułapie 7,6 km (standardowo jest on o ok. 2 km mniejszy).