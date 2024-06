To on chroni pałac Putina w Soczi. Ukraińcy już zacierają ręce

Ruch partyzantów Atesh od dawna działa prężnie na terytorium Federacji Rosyjskiej, donosząc o cennych dla Ukraińców szczegółach dotyczących działań podejmowanych przez Rosjan. W ostatnim czasie partyzanci informowali m.in. o tym, iż przemysł zbrojeniowy w kraju agresora mierzy się z coraz większymi problemami wynikającymi z dotkliwych sankcji nakładanych przez Zachód.

Grupa Atesh w ostatnich tygodniach wielokrotnie informowała też o niepokojących ruchach rosyjskich wojsk – w tym m.in. szukaniu nowych miejsc do przechowywania amunicji oraz sprzętu po coraz odważniejsze ataki Ukraińców w marcu br. Partyzanci donosili również o masowym przenoszeniu myśliwców Su-30 należących do Federacji Rosyjskiej w ostatnich miesiącach.

Odkryli system, który chroni pałac Putina

Tym razem partyzanci z ruchu oporu Atesh informują o kolejnym odkryciu. Jak czytamy na platformie X, agentom udało się znaleźć system obrony przeciwlotniczej Pancyr-S1 w pobliżu letniej rezydencji Putina w Soczi nad Morzem Czarnym.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Biorąc pod uwagę fakt, iż system Pancyr-S1 jest jednym z popularniejszych kompleksów, który Rosjanie wybierają do ochrony najważniejszych budynków w kraju (m.in. infrastruktury krytycznej, budynków rządowych etc.), nie dziwi, że to właśnie Pancyr znalazł się w okolicy rezydencji Putina w Soczi.

Historia Pancyra sięga jeszcze lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to Armia Radziecka rozpoczęła poszukiwania nowego systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu. Wprawdzie dotąd wykorzystywano do tego celu system 9K330 Tor o dużej skuteczności, jednak posiadał on ograniczenia wynikające z obecności trakcji gąsienicowej, ale też był drogi w eksploatacji.

Pierwsze prototypy systemu Pancyr-S1 powstały w 1994 r. Producent wykorzystał do zbudowania tej broni podwozie samochodu ciężarowego Kamaz-6560, BAZ-6309 lub MAN SX45. Załoga Pancyra liczy sobie trzy osoby, jednak z uwagi na obecność radiolokatorów i systemu kierowania ogniem, kompleks może działać w pełni autonomicznie, bez obecności załogi.

Co do zasady użyteczność rosyjskiego systemu przeciwlotniczego jest duża – Pancyr-S1 chroni bowiem przed ostrzałem prowadzonym przez samoloty, śmigłowce, ale też jest zdolny do przechwytywania broni precyzyjnej poruszającej się z prędkością do 1000 m/s, czyli ok. 3600 km/h. Jeden system Pancyr-S1 jest w stanie kontrolować maksymalnie 12 obiektów, zaś jego radar pokrywa obszar oddalony o maksymalnie 20 km. Maksymalny pułap przechwytywania zagrożenia przez Pancyr-S1 to z kolei 15 km.

Za ostrzał zagrożenia we wspomnianej broni odpowiadają dwa automatyczne działa przeciwlotnicze 2A38 kal. 30 mm o szybkostrzelności sięgającej 2500 strz./min. Dodatkowo Pancyr-S1 ma do dyspozycji 12 przeciwlotniczych pocisków rakietowych 67E6 lub 57E6E w dwóch sekcjach po sześć sztuk. Mogą ostrzeliwać dwa obiekty jednocześnie.

Zobacz także : Ukraina przegra bez tej broni. Polski generał wylicza sprzęt

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski