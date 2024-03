Rosjanie wpadli w panikę. Duże ruchy wojsk na Krymie

Poza transportami amunicji agentom z grupy Atesh udało się namierzyć przerzut systemów artyleryjskich. Na zdjęciach załączonych do oświadczenia można dostrzec m.in. BM‑27 Uragan.

BM-27 Uragan to system artylerii rakietowej, którego produkcję Rosjanie rozpoczęli w 1975 r. Jego podstawowym elementem jest 16-prowadnicowa wyrzutnia osadzona na podwoziu ciężarówki ZIŁ-135ŁM. Takie rozwiązanie sprawia, że jest to broń mobilna, załoga może przemieszczać się z prędkością do 65 km/h. Maksymalny zasięg pojazdu jest natomiast szacowany na 500 km.