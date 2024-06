Jeszcze do niedawna wielokrotnie zwracano uwagę na niebagatelne straty Rosjan w trakcie konfliktu z Ukrainą i związane z nimi problemy z dostępnością części do produkcji i serwisowania maszyn. Jednocześnie Federacja Rosyjska regularnie wyciągała z magazynów najstarsze pojazdy, które przechowywała w zapasie .

– Ze względu na ciągle wysiłki społeczności międzynarodowej na rzecz wdrożenia reżimu sankcji, Rosja traci możliwość korzystania z luk prawnych w celu importowania komponentów do produktów wojskowych . Prowadzi to do spadku produkcji, modernizacji i napraw sprzętu – komunikuje ruch partyzancki Atesh na Telegramie.

Przypomnijmy, że do tej pory Rosjanie radzili sobie z niedoborem sprzętu poprzez "ściąganie" do siebie komponentów za pośrednictwem sojuszniczych państw. Przemyt i wsparcie sojuszników pozwalało na prowadzenie nieprzerwanej produkcji uzbrojenia, czego dowodem były liczne transporty sprzętu obserwowane w Rosji . Kiedy jednak społeczność międzynarodowa zwiększa wysiłki, aby wzmocnić sankcje nakładane na Federację Rosyjską, w kraju agresora spada wydajność produkcji .

Są to bowiem kompleksy łączące ze sobą elementy takie jak komputer, celownik oraz radar. Dzięki temu pozwalają prowadzić skuteczny ostrzał broni dystansowej – umożliwiają namierzanie pocisku na cel, śledzenie go, a ostatecznie – uderzenie. To właśnie system kierowania ogniem odpowiada dzięki swoim obliczeniom za to, aby wystrzelony pocisk uderzył dokładnie tam, gdzie chce tego strzelec – zwykle z dokładnością do maksymalnie kilku metrów.