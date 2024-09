To największy ślimak na świecie. Swoim wyglądem przypomina trąbkę

Australijski Syrinx aruanus, znany także jako największy ślimak na świecie, to prawdziwy gigant w świecie mięczaków. Żyjący w wodach zachodniej i północnej Australii, Syrinx aruanus nie przypomina typowego ślimaka, którego można spotkać w przydomowym ogrodzie. Jego długość dochodzi do imponujących 91 centymetrów, a waga może sięgnąć nawet 18 kilogramów. To jak podniesienie niewielkiej opony!