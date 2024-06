Złapał wyjątkowy okaz. Wędkarz nawet nie spodziewał się takiego spotkania

Północny żmijogłów nie jest rodzimym mieszkańcem Ameryki. Pochodzi z Azji, a do Stanów Zjednoczonych trafił najprawdopodobniej w wyniku wypadku w hodowli ryb w Arkansas w 2008 r. Od tego czasu efektywnie rozprzestrzenia się w amerykańskich wodach. Ryba ta osiąga do metra długości, a jej ciało pokryte jest łuskami przypominającymi wzór pytona.

Żmijogłów, jako drapieżnik poluje na inne ryby, skorupiaki, niewielkie gady, a także ptaki i ssaki. Co więcej, wężogłowy mogą oddychać powietrzem atmosferycznym i przemieszczać się na lądzie na krótkie dystanse, co czyni je wyjątkowo odpornymi i trudnymi do zwalczenia inwazyjnymi mieszkańcami ekosystemów wodnych.

Ostatni przypadek złowienia wężogłowa szczególnie zaszokował znalazcę, który zostawił rybę na betonie, myśląc, że szybko zginie. Ryba przeżyła kilka godzin na lądzie, co zaskoczyło nawet lokalnych ekspertów. Co ciekawe, MDC zaleca, aby po złowieniu żmijogłowa i potwierdzeniu, że to rzeczywiście jest ten gatunek, pozbawić taką rybę życia. Jak instytucja pisze na swojej stronie internetowej: "zabij rybę, odcinając głowę, patrosząc ją lub umieszczając w szczelnie zamkniętej plastikowej torbie". Przypomina również, żeby ryby nie wypuszczać, ani nie wyrzucać na brzeg. Może bowiem przeżyć znaczną ilość czasu poza wodą i migrować z powrotem do wody lub do nowego zbiornika wodnego.