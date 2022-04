Rosjanie w desperacji. Zabezpieczają pojazdy czym tylko się da

Jak pisaliśmy na łamach WP Tech , Rosjanie używają kawałków blachy i drewna do zabezpieczania swoich konwojów. Prowizoryczne dopancerzenie ma za zadanie chronić chłodnice ciężarówek przed ostrzałem z broni ręcznej małego kalibru. Niedawno zwracaliśmy też uwagę , że żołnierze Putina stosują gałęzie, siano oraz stare dywany do maskowania swoich pojazdów wojskowych.

Tym razem Rosjanie postanowili zastosować w pojeździe BMP-1 pancerz boczny wykonany z prostych płytek pancernych. Obserwatorzy zauważają, że jest on nieco podobny do pancerza stosowanego w BMP-1D, który opracowano na podstawie doświadczeń z wojny w Afganistanie. Różnica polega na tym, że tym razem nie jest to pancerz wykonany fabrycznie. Przyjrzyjmy się pojazdowi, który otrzymał to prowizoryczne zabezpieczenie.