To może zaboleć Rosję. Azerbejdżan przechwycił ich systemy walki elektronicznej

Chodzi o co najmniej dwa kompleksy walki elektronicznej - "Repellent-1" i "Pole-21M", które są bronią rosyjską i jednocześnie dowodem na to, że na spornym terytorium (wbrew składanym deklaracjom) stacjonowały siły Armenii. Jak przypomniał ukraiński portal Defence Express, to właśnie im Moskwa przekazała taką broń w 2018 r.

Repellent-1 to bardzo nowoczesny system, który zaczął wchodzić do użytku w armii rosyjskiej w 2017 r. Jego głównym zadaniem jest wykrywanie pracy bezzałogowych statków powietrznych, które może być realizowane w zasięgu do nawet 30 km. Następnie system przechodzi w tryb zakłócania lotu dronów, co może robić na dystansie do ok. 2,5 km.