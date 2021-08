To mięso jest czerwone. Z czego to wynika?

Do odpowiedniej pracy mięśnie potrzebują tlenu. Jeśli nie da się zapewnić jego odpowiedniej ilości przy pomocy krwioobiegu, konieczne jest dostarczenie go z innego źródła. W przypadku zwierząt, których mięso jest czerwone, odbywa się to przy wykorzystaniu mioglobiny. Aby móc zapewnić odpowiednią pracę mięśni, organizm musi posiadać wiele mioglobiny - jedno białko jest w stanie połączyć się z jedną cząsteczką tlenu.