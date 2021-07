Pierwszy kraj zadecydował. Odchodzą od mięsa

Eksperci proponują, żeby dążenie do ograniczenia spożycia mięsa o 30 proc. w Anglii polegało m.in. na wpajaniu określonych zachowań i zastępowaniu mięsa alternatywnymi, roślinnymi produktami. Niektórzy uważają jednak, że są to zbyt "łagodne" bodźce i potrzeba odważniejszych zmian. Przykładowo Marco Springmann z Uniwersytetu Oksfordzkiego, cytowany przez "The Guardian", zaznacza, że: "nauka behawioralna sugeruje, że ukierunkowane zmiany w diecie prawdopodobnie nie będą możliwe do osiągnięcia bez kompleksowych środków, w tym zachęt i podatków".