To czołg nowej generacji. Turcy pokazali Altaya

Pierwszy prototyp czołgu tureckiej produkcji Altay został zaprezentowany w 2012 r. Był to efekt prac nad pojazdem, które rozpoczęły się 4 lata wcześniej. Przez ponad dekadę producent pracuje nad rozwojem rodzimej technologii, a efekty możemy podziwiać już dziś. Turcy pokazali właśnie Altaya wyposażonego w tzw. power-pack pochodzący z Południowej Korei. Przypominamy, jakie będą możliwości tego efektu modernizacji tureckiego przemysłu zbrojeniowego .

Tureckie przedsiębiorstwo BMC zdecydowało się na zastosowanie jednostki napędowej z Południowej Korei z uwagi na trudności w pozyskaniu technologii z innych kierunków. Właśnie dlatego podstawowy czołg nowej generacji Altay będzie wyposażony w jednostkę Hyundai Doosan Infracore DV27K , która może trafić również do czołgów K2 III. Będzie ona współpracować z przekładnią SNT Dynamics EST15K . Serwis DefenceTurk przygotował krótkie nagranie prezentujące Altaya pracującego z jednostką Hyundaia.

Opóźnienia w produkcji tureckiej maszyny bojowej nie były dla Turków straconym czasem. Przez cały ten okres zbierano doświadczenia z testów bojowych i skutecznie wprowadzano kolejne ulepszenia do nowego czołgu . Mowa tu m.in. o odizolowaniu zapasu amunicji ( 2x 12 nabojów kal. 120 mm ) od załogi. Wiadomo także, że Altay zostanie wyposażony we wzmocniony strop , który będzie ochraniał przed subamunicją artyleryjską lub lotniczą. Za obronę pojazdu będzie odpowiedzialny również aktywny system ochrony Aselsan AKKOR (opcjonalnie współpracujący z systemem kierowania ogniem) oraz system obserwacji ORUMCEK i ostrzegania o ataku wiązką laserową YAMGOZ .

BMC poinformowało też w ostatnim czasie o planach dotyczących seryjnej produkcji czołgu Altay. Producent zakłada, że cały proces zajmie 9 miesięcy, jednak w razie konieczności (tryb wojenny), firma jest w stanie zwiększyć wydajność i produkować maszyny w ciągu 3-5 miesięcy. Choć początkowo BMC będzie produkować w wolniejszym tempie (do 50 sztuk rocznie), to obecnie mówi się o skali produkcji na poziomie 100 egzemplarzy rocznie. Do 30 sztuk może natomiast trafić na eksport.