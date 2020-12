Tidal: wszystkie najważniejsze informacje. Zobacz, czemu warto go wypróbować

Co to jest Tidal i jak udało mu się zdobyć tak dużą popularność? Oto wszystkie informacje, które warto wiedzieć, nim wypróbuje się tę usługę muzycznego streamingu. Ile kosztuje, jak korzystać i czemu warto?

Co to jest Tidal?

Tidal to norweska usługa strumieniowego przesyłania muzyki, podcastów i wideo, która łączy bezstratny dźwięk i teledyski w wysokiej rozdzielczości z ekskluzywnymi treściami i specjalnymi funkcjami muzycznymi.

Tidal twierdzi, że zapewnia dostęp do ponad 70 milionów utworów i 250 000 teledysków. Tak ogromna biblioteka jest możliwa, dzięki współpracy z trzema głównymi wytwórniami i wieloma niezależnymi.

Pobierz aplikację Tidal na wybrane urządzenie:

Tidal - jak założyć konto?

Aby założyć konto w serwisie Tidal, wystarczy wejść na stronę usługi i wybrać "Wypróbuj teraz". Do rejestracji konieczne jest podanie adresu e-mail lub połączenie konta z kontem Google bądź Facebook. Następnie należy wybrać metodę płatności i kliknąć "Kontynuuj". Warto wspomnieć, że pierwszy miesiąc korzystania z Tidala jest bezpłatny.

Tidal - pakiety i ceny, czy warto?

Tidal oferuje dwa poziomy usług:

Tidal Premium - standardowa jakość dźwięku; teledyski, podcasty i zakulisowe materiały wideo w jakości HD; playlisty przygotowane przez redakcję Tidala; konkursy z nagrodami, np. bilety na koncerty;

- standardowa jakość dźwięku; teledyski, podcasty i zakulisowe materiały wideo w jakości HD; playlisty przygotowane przez redakcję Tidala; konkursy z nagrodami, np. bilety na koncerty; Tidal HiFi - poza powyższymi korzyściami, subskrybenci Tidala HiFi otrzymują bezstratna jakość dźwięku HiFi; dodatkowy katalog w jakości dźwięku Masters (MQA); playlisty Tidal Masters.

Poszczególne subskrypcje dostępne są w trzech przedziałach cenowych i możemy dzielić się usługą z innymi:

Konto indywidualne - 19,99 zł/miesiąc (Tidal Premium) lub 39,99 zł/miesiąc (Tidal HiFi);

- 19,99 zł/miesiąc (Tidal Premium) lub 39,99 zł/miesiąc (Tidal HiFi); Pakiet rodzinny (do 6 kont) - 29,99 zł/miesiąc (Tidal Premium) lub 59,99 zł/miesiąc (Tidal HiFi);

(do 6 kont) - 29,99 zł/miesiąc (Tidal Premium) lub 59,99 zł/miesiąc (Tidal HiFi); Pakiet studencki - 9,99 zł/miesiąc (Tidal Premium) lub 19,99 zł/miesiąc (Tidal HiFi)

Jak to się zaczęło?

To jak Tidal wygląda dziś, to zasługa Jaya Z jednego z najbardziej utytułowanych raperów w historii. Kupił on borykającą się z problemami szwedzką firmę technologiczną o nazwie Aspiro w styczniu 2015 r. i zamienił ją w prężnie rozwijającego się usługodawcę muzyki.

Tidal został uruchomiony jeszcze w 2014 roku przez Aspiro, ale obecnie jest własnością Project Panther Bidco. Po przejęciu firma reklamowała się właśnie tym, że jest pierwszą usługę przesyłania strumieniowego należącą do artystów. Dzisiaj Tidal zapewnia, że wypłaca najwyższe tantiemy spośród podobnych serwisów. 23 stycznia 2017 r. Sprint Corporation kupiła 33 proc. akcji Tidala za 200 mln dolarów.

Tidal podaje, że dziś ma ponad 3 mln subskrybentów, a od października 2020 roku Tidal działa w 55 krajach.

Tidal, Spotify czy Apple Music?

Tidal na tle innych usług strumieniowania usług muzycznych chce wyróżniać się przede wszystkim ekskluzywną ofertą. Wśród utworów, które pojawiły się wyłącznie na tej platformie, można wyróżnić, chociażby singiel Rihanny "Bitch Better Have My Money". Tylko na Tidalu zobaczymy również debiut telewizyjny The White Stripes, Daft Punk's Electroma (2006) oraz posłuchamy playlist osobiście wyselekcjonowanych przez Jay-Z czy Beyoncé.

Część utworów, które początkowo były ekskluzywne dla Tidala, później trafiły na Spotify czy Apple Music, jednak wciąż jest to mocna strona serwisu. Jeśli chodzi o pozostałe funkcje, to każda z tych usług prezentuje się dość podobnie: zapisywanie ulubionych playlist czy utworów, a także słuchanie muzyki według dekad, gatunków czy nastroju to coś, co łączy Tidal, Spotify i Apple Music.

Podobnie jak w Apple Music i Spotify, możesz zapisywać albumy i listy odtwarzania, które lubisz, w swojej osobistej kolekcji w serwisie Tidal i udostępniać je w trybie offline. Jednak zarówno Apple Music, jak i Spotify oferują funkcje, których nie znajdziemy na Tidalu.

W Spotify będzie to, chociażby playlista stworzona na podstawie naszego gustu muzycznego, tzw. Discover Weekly, Spotify oferuje również nieco większą integralność z gadżetami, np. gdy biegasz, serwis może dopasować muzykę do twojego tempa. Dodatkowo oferuje możliwość stworzenia wspólnej playlisty dla wszystkich użytkowników opcji premium.

W Apple Music macie zaś dostęp do Beats 1, całodobowej stacji radiowej z programami prowadzonymi przez takich artystów jak Zane Lowe, Dr. Dre, St. Vincent i DJ Khaled. Apple Music powiększa również ofertę ekskluzywnych treści i co ważne, dzięki usłudze Apple One dostęp do Apple Music możemy mieć znacznie taniej niż w przypadku wersji premium Tidala czy Spotify.

