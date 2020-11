Czy Evan Spiegel żałuje decyzji z 2013 roku? Teraz nawet Spotify chce dołączyć

Aplikacja, która serwuje muzykę w wysokiej jakości, teraz będzie serwowała także krótkie filmiki, czyli tzw. storiesy. Ich idea jest prosta – użytkownicy, zamiast pisać lub wrzucać zdjęcia, mogą powiedzieć, co u nich słychać, wprost do kamery. Takie krótkie, kilkunastosekundowe formy są wielkim hitem w sieci od kilku lat.

Zaczęło dziewięć lat temu, gdy 21-letni Evan Spiegel wraz z dwoma kumplami z grupy na Uniwersytecie Stanforda założyli Picaboo. Był to szkolny projekt na potrzeby zaliczenia. Główną ideą aplikacji miała być możliwość publikowania krótkich filmików przez użytkowników. Innowacja w filozofii działania była jedna – filmiki miały znikać po 24 godzinach.

Niedługo potem trzej koledzy zmienili nazwę aplikacji na Snapchat , a w ciągu roku stali się milionerami. Nie umknęło to uwadze innych milionerów z Doliny Krzemowej.

Potem zaczęły się kłopoty. Zuckerberg uznał, że skoro usługi nie może wykupić, to stworzy taką samą, tylko że własną. Stories najpierw trafiły do Instagrama, potem pojawiły się na Facebooku, w Messengerze i WhatsAppie. To był bardzo ważny krok szczególnie dla tej pierwszej aplikacji.