Netflix: jak założyć konto? Oto prosty poradnik

Netflix - jak założyć konto? To pytanie zadaje sobie wielu nowych użytkowników. W tym poradniku wyjaśnimy nie tylko, jak założyć konto, ale również spośród jakich rodzajów abonamentu możemy wybierać oraz jak wyglądają płatności w serwisie VOD.

Netflix ma już przeszło 200 mln płatnych użytkowników. Jak widać, opłacających abonament nie brakuje. Jak dołączyć do tego grona i móc oglądać wiele popularnych oraz nagradzanych filmów i seriali?

Netflix: jak założyć konto?

Po sfinalizowaniu płatności, będziecie mogli cieszyć się dostępem do wszystkich produkcji z polskiego katalogu Netfliksa. Należy pamiętać, że oferta filmów i seriali może różnić się w zależności od regionu.

Netflix: pierwszy miesiąc za darmo

Wybranie sposobu płatności może niektórych przestraszyć. Kiedyś Netflix dostępny był na 30 dni za darmo, jednak firma zrezygnowała z tej opcji. W tym momencie niestety nie możemy skorzystać z okresu próbnego i płatności należy dokonać już za pierwszy miesiąc, jeśli chcemy uzyskać dostęp do biblioteki serwisu. Jednak jeśli w ciągu 7 dni zrezygnujemy z usługi - otrzymamy pełen zwrot środków.

Należy również pamiętać, że w dowolnym momencie możemy zrezygnować z korzystania z serwisu - subskrypcja zostanie anulowana wraz z końcem miesiąca rozliczeniowego, za który zapłaciliśmy. Tak więc jeśli nie jesteśmy pewni, czy Netflix nam się spodoba - możemy wyłączyć przedłużenie abonamentu nawet tego samego dnia, co założyliśmy konto. Płatność zostanie pobrana tylko za pierwszy miesiąc i przez ten cały czas możemy cieszyć się dostępem do serwisu. Do Netfliksa można również powrócić w dowolnym momencie.