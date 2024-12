Tego jeszcze nie było. Rosyjski śmigłowiec zestrzelony przez morskiego drona

W pobliżu przylądka Tarnachankut u wybrzeży Krymu ukraiński morski bezzałogowiec Magura V5 zestrzelił rosyjski śmigłowiec Mi-8. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w historii. Co więcej, Ukraińcy trafili także drugi helikopter Rosjan, jednak uszkodzona maszyna zdołała powrócić do bazy.