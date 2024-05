Znaleźli go u wybrzeży Krymu. Dowód, czego użyli Ukraińcy

Ukraińcy wczesnym rankiem 17 maja przeprowadzili zmasowany atak dronów na Sewastopol i Noworosyjsk. Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że udało się unieszkodliwić ponad setkę bezzałogowców, w tym 51 nad samym Krymem. Nie wiadomo dokładnie, ile dronów ostatecznie dotarło do celu. W sieci zaczęły jednak pojawiać się zdjęcia przedstawiające urządzenia, jakie Ukraina użyła do uderzenia. Na jednym z nich widać bezzałogową łódź uzbrojoną w pocisk R-73 do zwalczania celów powietrznych.