Tam ukrywają się Rosjanie. Zdjęcia odsłoniły prawdę

"Stało się jasne, gdzie Rosja wycofała najważniejsze jednostki, próbując ukryć sprzęt przed atakami Ukrainy" – informuje Unian. W porcie w Noworosyjsku znalazło się łącznie ponad 20 jednostek należących do Federacji Rosyjskiej, z czego wiele z nich, których możliwości omawiamy, stanowi sprzęt mogący przenosić pociski Kalibr. Unian wylicza, że w porcie pojawiły się:

Spośród najważniejszych jednostek, które znalazły się w noworosyjskim porcie, na największą uwagę zasługują wspomniane wcześniej maszyny przenoszące pociski Kalibr. To właśnie przed tego typu okrętami Ukraińcy wielokrotnie ostrzegali , bowiem znajdujące się na nich rakiety osiągają kilkaset kilometrów donośności.

Niektóre ze zgromadzonych w porcie jednostek to fregaty rakietowe typu Admirał Grigorowicz, które mierzą niemal 125 m długości i mają zasięg prawie 9 tys. km. Ich uzbrojenie stanowi przede wszystkim pionowa wyrzutnia pocisków 3M55 Oniks lub Kalibr (z zapasem ośmiu pocisków). Na pokładzie nie zabrakło też miejsca na dwie wyrzutnie Sztil-1 z pociskami przeciwlotniczymi 9M317M (z 24 pociskami) oraz wyrzutni pocisków Igła-1.

Ponadto Rosjanie zgromadzili też w jednym miejscu korwety klasy Bujan-M, przed których obecnością na Morzu Czarnym Ukraińcy ostrzegali w listopadzie br. To kolejne maszyny, które mogą przenosić osiem rakiet typu Kalibr o zasięgu przekraczającym 600 km w wariancie 3M54. Bujany-M dysponują systemem radarowym 5P-26M1 oraz systemami do walki elektronicznej TK-25. Wyruszając na wody, jednostki tej klasy mogą pokonać jednocześnie ponad 4 tys. km.

Na zdjęciach satelitarnych zidentyfikowano też cztery okręty typu Warszawianka. Opracowano je jako następcę projektu 677 Łada i charakteryzują się one wyjątkowo cichą pracą, a co za tym idzie – są bardzo trudne do wykrycia. Uzbrojenie Warszawianek w pociski przeciwokrętowe Kalibr pozwoliło znacznie zwiększyć użyteczność okrętów na tle starszych generacji.