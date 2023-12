Katastrofa rosyjskiego Su-25. Rosjanie zestrzelili własny samolot

Jeszcze w miniony weekend Ukraińcy zaatakowali rosyjską bazę lotniczą, na której agresor gromadzi bombowce . Teraz Rosjanie tracą kolejny samolot, tym razem na skutek bratobójczego ognia. Agencja Unian podaje, że 17 grudnia rosyjskie siły zbrojne przypadkowo zestrzeliły własny samolot szturmowy Su-25 . Dowództwo ukraińskich sił potwierdza, że nie był to atak przeprowadzony przez wojska obrońców.

"Mogę śmiało potwierdzić, że to nie ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła rosyjski samolot szturmowy Su-25. Były to niewątpliwie skoordynowane działania rosyjskich oddziałów przeciwlotniczych, za co naród ukraiński składa im wielkie podziękowania" – pisał Mykoła Ołeszczuk na swoim profilu na Telegramie.