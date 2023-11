Nie zważają na pogodę. Ukraińcy ostrzegają przed zagrożeniem

Należąca do Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej fregata Admirał Makarow pochodzi z początków XXI wieku, bowiem położenie stępki nastąpiło w przypadku tej jednostki w 2012 r., natomiast wodowanie miało miejsce w 2015 r., a wejście do służby dwa lata później, w 2017 r.

Admirał Makarow jest w istocie trzecią fregatą rakietową wspomnianego projektu zbudowaną przez Rosjan. Poprzednie dwie to Admirał Essen, który trafił do służby w 2016 r. i Admirał Grigorowicz (wcielony do armii również w 2016 r.). Wyporność okrętu wynosi ponad 4 000 t, natomiast jego długość to niespełna 125 m, a szerokość nieznacznie przekracza 15 m. Maksymalna prędkość rozwijana przez tę jednostkę to z kolei 32 węzły (ok. 60 km/h).