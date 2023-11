Po przerwie wróciły na morze. Ukraińcy ostrzegają przed zagrożeniem

Rosyjskie okręty artyleryjskie i rakietowe Bujan-M to niewielki sprzęt, który powstał jako broń zdolna do przenoszenia pocisków Kalibr, a ponadto wykonana w technologii tzw. stealth, czyli o zmniejszonej wykrywalności . To połączenie znacznie zwiększa możliwości bojowe rosyjskich jednostek, które generalnie operują w strefach przybrzeżnych.

Okręty projektu 21631 (Bujan-M) stanowią rozwinięcie wariantu 21630 (Bujan) i charakteryzują się długością ok. 75 m. Są napędzane jednostką generującą moc niemal 11 tys. kW, która rozpędza jednostkę do prędkości 26 węzłów, czyli niespełna 50 km/h. Może pokonać dystans do 4,3 tys. km podczas działań na wodzie. Na pokładzie znajduje się natomiast system radarowy 5P-26M1 oraz systemy do walki elektronicznej TK-25.