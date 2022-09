Takiego trofeum jeszcze nie było. Ukraińcy zdobyli rosyjski czołg Т-62

Czołgi Т-62 pozostawały nietknięte w rosyjskich magazynach do czasu ogromnych strat w sprzęcie poniesionych przez najeźdźców podczas działań wojennych na terytorium Ukrainy. Po tym fakcie rosyjska armia przypomniała sobie o swoim archaicznym sprzęcie, o czym informowaliśmy pod koniec maja. Wtedy w internecie pojawiły się zdjęcia z transportu rosyjskich czołgów T-62M i Т-62МV . Kolejne dostawy antycznych czołgów zauważono również na początku czerwca i sierpnia .

Czołg T-62 to modernizacja starszego T-55 produkowana od lat 60. Charakteryzuje się on głównie zastosowaniem większej gładkolufowej armaty kal. 115 mm oraz wzmocnieniem pancerza. Część tych czołgów została przez Rosjan zmodernizowana do standardu M lub MV (z pancerzem reaktywnym Kontakt-1) w latach 80. i została zakonserwowana jako głęboka rezerwa mobilizacyjna.