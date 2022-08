Desperacja Rosjan sięga zenitu. Więcej T-62 w drodze do Ukrainy

Być może kolejna dostawa antyków z lat 60. (w części zmodernizowanej w latach 80.) także trafi do separatystów, ale portal Defense Express wskazuje na inne zastosowanie. Mowa tutaj o użyciu czołgów T-62 w roli okopanych stacjonarnych punktów ogniowych o zwiększonym zasięgu. Te miałyby trafić na południe, gdzie stosowano by je jako wsparcie do odparcia aktualnie prowadzonej ukraińskiej kontrofensywy.

Czołgi T-62 to modernizacja starszych wozów T-55, w stosunku do których zastosowano mocniejszą armatę kal. 115 mm, wzmocniono pancerz, dodano możliwość stawiania zasłony dymnej poprzez system doprowadzenia paliwa do układu wydechowego. Z kolei modyfikacje systemu kierowania ogniem, możliwość wystrzeliwania przeciwpancernych pocisków kierowanych oraz poprawki opancerzenia z lat 80. podniosły poziom ochrony antyków do poziomu najwcześniejszych wersji czołgów T-64A i T-72.