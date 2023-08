Takiego promieniowania gamma nikt się nie spodziewał. A to tylko Słońce

Wyróżnia go przy tym sposób działania. HAWAC na szczególnie duże pole widzenia, ponieważ weryfikuje promieniowanie na podstawie jego śladu. Kiedy promienie gamma zderzają się z ziemską atmosferą, dochodzi do eksplozji cząstek subatomowych i to one są identyfikowane przez obserwatorium. Do tego celu służy umieszczona w zbiornikach obserwatorium woda.