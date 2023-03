Tak silnej burzy geomagnetycznej dawno nie było. Eksperci tego nie przewidzieli

Burze geomagnetyczne (nazywane również słonecznymi lub magnetycznymi) to nagłe oraz intensywne zmiany magnetosfery, czyli pola magnetycznego naszej planety. Powstają za sprawą zwiększonej aktywności Słońca, a szczególnie rozbłysków słonecznych i koronalnych wyrzutów masy. Burze tego typu mogą doprowadzić do zmian parametrów fizycznych wiatru słonecznego. Amerykańska instytucja National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) w piątek 24 marca poinformowała, że zaobserwowana w ostatnim czasie burza geomagnetyczna to burza klasy G4.