Tajna broń Niemców. Zrobili z Warszawy poligon doświadczalny

W Tajfungerät został wyposażony specjalny pluton Heeres-Pionier-Bataillon z.b.V. 600 (Tai­fun), przydzielony do 500. Batalionu. Składał się on z 55 żołnierzy, którymi dowodził porucznik Erich Schunke. 7 sierpnia pluton dotarł do Pruszkowa. W połowie miesiąca przydzielono go do Grupy Uderzeniowej "Północ" majora Maksa Recka, która nacierała w kierunku ul. Bielańskiej i Starego Miasta.